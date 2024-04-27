باريس سان جيرمان يبحث عن التتويج بالدوري الفرنسي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق باريس سان جيرمان لمهمة جديدة مساء اليوم السبت، عندما يلتقى مع نظيره فريق لوهافر، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان يواجه لوهافر الليلة بحثًا عن حسم لقب الدوري

يخوض باريس سان جيرمان لقاء اليوم بحثًا عن حسم لقب الدوري، يحث يحتاج لتحقيق الفوز أو التعادل للتويج بلقبه الثالث على التوالي في الدوري على ملعبه أمام لوهافر.

ويتربع باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 69 نقطة، جمعها من 30 مباراة حيث حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في 9 مواجهات وخسر لقاء واحد.

ويبتعد باريس سان جيرمان بفارق 11 نقطة عن موناكو ثاني الترتيب مع تبقي أربع مباريات حتى نهاية الموسم.

وقال لويس إنريكي: " مباراة لوهافر ستكون صعبة لأنه لن تكون هناك مساحات كبيرة، لكن إذا فزنا غدًا سنتوج باللقب على ملعبنا بارك دي برينس وأمام جماهيرنا في مشهد رائع ونريد استغلال هذه الأجواء".

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر عبر قناة بي إن سبورت 4 بتعليق أحمد البلوشي.