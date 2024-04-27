اليوم .. زد ضيفًا ثقيلاً على بلدية المحلة الجريح بدوري نايل

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد إف سي ضيفًت ثقيلاً على نظيره بلدية المحلة مساء اليوم السبت على إستاد غزل المحلة في إفتتاح منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويتواجد زد فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 30 نقطة، بينما يحتل البلدية المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة.

حقق زد فوزًا كبيرًا على نظيره الجونة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الماضية من مسابقة دوري نايل ، فيما تعرض بلدية المحلة لهزيمة ثقيلة أمام سموحة بأربعة أهداف.

موعد مباراة زد وبلدية المحلة

تنطلق صافرة مباراة زد وبلدية المحلة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة زد وبلدية المحلة

تذاع أحداث مباراة زد وبلدية المحلة بشكل حصري عبر قناة “ أون تايم سبورت ” باعتبارها الناقل الوحيد للقاءات الدوري المصر الممتاز.

حكم مباراة زد وبلدية المحلة

يدير المباراة حسني سلطان ويساعده عمر فتحي وطارق مصطفى ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا ومحمد سلامة "ميدو" حكم فيديو ونادر قمر الدولة مساعد حكم فيديو.