"الأول في الدوري الإنجليزي".. محمد صلاح ينتظر رقما قياسيا خلال لقاء وست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يقترب محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، من تحقيق رقم قياسي جديد مع الريدز، خلال مباراة اليوم ضد وست هام يونايتد.

ويمكن أن يصل محمد صلاح إلى الصناعة العاشرة خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، وذلك إذا صنع هدفا في لقاء اليوم، حينها يصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ويصنع 10 أهداف فأكثر، خلال 3 مواسم متتالية.

وخاض صلاح 28 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، الموسم الحالي، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 9 أهداف.

ويواجه ليفربول نظيره وست هام يونايتد، في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ويحتل الريدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 74 نقطة.

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