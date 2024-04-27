وست هام وليفربول وقمة بين يوفنتوس وميلان.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 27-4-2024، عدد من المباريات الهامة والمُثيرة في الدوري المصري والإنجليزي والإيطالي والإسباني والألماني والفرنسي والسعودي.

وفي الدوري المصري، يلتقي بلدية المحلة مع زد على ملعب الأول، في إطار منافسات الجولة 20، وعلى الجانب الآخر، يستضيف الجونة نظيره الاتحاد السكندري في الجولة ذاتها.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، يستضيف ملعب "لندن الأولمبي" مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، موسم 2023/24.

كما يلتقي فولهام مع كريستال بالاس، ومانشستر يونايتد ضد بيرنلي، ونيوكاسل يونايتد يواجه شيفيلد يونايتد، ولفرهامبتون أمام لوتون تاون، وإيفرتون ضد برينتفورد، وأستون فيلا يصطدم بـ تشيلسي.

أما في الدوري الإيطالي، يواجه يوفنتوس فريق ميلان في مُباراة هامة على ملعب "أليانز ستاديوم"، وليتشي ضد مونزا، و لاتسيو يلتقي مع هيلاس فيرونا.

ويستعد النصر لمواجهة الخليج، على أرضية استاد "الأمير محمد بن فهد"، في خضم مواجهات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري السعودي.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

بلدية المحلة ضد زد، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport".

الجونة ضد الاتحاد السكندري، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport".

الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام يونايتد ضد ليفربول، الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

فولهام ضد كريستال بالاس، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

مانشستر يونايتد ضد بيرنلي، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

نيوكاسل يونايتد ضد شيفيلد يونايتد، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

ولفرهامبتون ضد لوتون تاون، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر، والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

إيفرتون ضد برينتفورد، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

أستون فيلا ضد تشيلسي، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإسباني

لاس بالماس ضد جيرونا، الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ألميريا ضد خيتافي، الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ديبورتيفو ألافيس ضد سيلتا فيجو، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر ووالسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر ووالسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

الدوري الإيطالي

ليتشي ضد مونزا، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

يوفنتوس ضد ميلان، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

لاتسيو ضد هيلاس فيرونا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانكفورت، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

لايبزيج ضد بوروسيا دورتموند، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 9".

فرايبورج ضد فولفسبورج، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "TOD App - beIN SPORTS".

أوجسبورج ضد فيردر بريمن، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 3".

باير ليفركوزن ضد شتوتجارت، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد لوهافر، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

الدوري السعودي

الأخدود ضد أبها، 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC HD".

الرائد ضد الاتفاق، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC HD".

الخليج ضد النصر السعودي، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC HD".