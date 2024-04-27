تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة وست هام.. موقف محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الرسمي لمواجهة وست هام، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة وست هام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد - كوانساه - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: إليوت- واتارو إندو - ماك أليستر - ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: كودي جاكبو - لويس دياز.

ويتواجد محمد صلاح على دكة البدلاء أمام وست هام يونايتد، ولكن في حال مشاركته فإنه سيكون على موعد مع العديد من الأرقام القياسية.

يسعى محمد صلاح لهز شباك وست هام في مباراة اليوم، لرفع رصيده وليُصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ مباريات الريدز ضد الهامرز.

ويُعد محمد صلاح الهدّاف التاريخي لمواجهات ليفربول ووست هام يونايتد برصيد 11 هدفًا في 14 مباراة.

- يأمل محمد صلاح في صناعة هدف وحيد على الأقل أمام وست هام، ليُصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى "10 أسيستات" لمدة 3 مواسم متتالية.

وتراجعت فرص الريدز في حصد لقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 74 نقطة خلف آرسنال المتصدر بـ77 نقطة عقب فوزه ضد تشيلسي أمس بخماسية نظيفة، في حين أن مانشستر سيتي لديه 73 نقطة في المركز الثالث، ويمتلك مباراتين مؤجلتين ضد برايتون وتوتنهام.