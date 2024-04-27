ديلسون كاموني يقود هجوم زد أمام بلدية المحلة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد التشكيل الأساسي لمواجهة بلدية المحلة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمربطولة الدوري الممتاز.

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ويخوض زد اللقاء بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع:محمد إسماعيل، مصطفى العش، محمد رضا، أحمد زكي.

خط الوسط: بيتر موتموسي، أحمد الصغيري، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، عبدالرحمن البانوبي

خط الهجوم: ديلسون كاموني

ويتواجد زد فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 30 نقطة، بينما يحتل البلدية المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة.

حقق زد فوزًا كبيرًا على نظيره الجونة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الماضية من مسابقة دوري نايل ، فيما تعرض بلدية المحلة لهزيمة ثقيلة أمام سموحة بأربعة أهداف.