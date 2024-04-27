وست هام يتقدم علي ليفربول بالشوط الأول في غياب محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - انتهي الشوط الأول من مباراة ليفربول ونظيره وست هام، في المباراة التي تجمعهما حاليًا، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق وست هام علي ليفربول بالشوط الأول بهدف نظيف جاء في الدقيقة 44 عن طريق الاعب جارود بوين.

هدف وست هام في شباك ليفربول

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة وست هام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد - كوانساه - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: إليوت- واتارو إندو - ماك أليستر - ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: كودي جاكبو - لويس دياز.

ويتواجد محمد صلاح على دكة البدلاء أمام وست هام يونايتد، ولكن في حال مشاركته فإنه سيكون على موعد مع العديد من الأرقام القياسية.

وتراجعت فرص الريدز في حصد لقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 74 نقطة خلف آرسنال المتصدر بـ77 نقطة عقب فوزه ضد تشيلسي أمس بخماسية نظيفة، في حين أن مانشستر سيتي لديه 73 نقطة في المركز الثالث، ويمتلك مباراتين مؤجلتين ضد برايتون وتوتنهام.