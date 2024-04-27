الاتحاد السكندرى عينه على الثلاث نقاط أمام الجونة

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة الكابتن طارق العشري المدير الفنى اليوم للفوز على نظيره فريق الجونةبملعب الجونة والعودة الى عروس البحر بالنقاط الثلاثة التى تحافظ على بقائه فى المربع الذهبى والصفوف الاولى من جديد حيث يلتقى الفريقين فى تمام الساعة السابعة مساء ا ضمن جولات الاسبوع العشرين من قطار الممتاز

وتضم قائمة الفريق الاخضر فى حراسة المرمى كل من اللاعبين المهدي سليمان. عمر صلاح./عمرو خليل وفى خط الدفاع كل من اللاعبينهشام صلاح. /مصطفى ابراهيم / ابو سليمه/ كريم الديب/ عمرو صالح /محمود شبانه وفى خط الوسط كل من اللاعبين عمر الوحش. /ناصر ناصر/ . خالد الغندور /بيكالي اوبامي /مورو ساليفو . أحمد عيد /بلال السيد /هاني الطامي وفى خط الهجوم كل من اللاعبينبواتينج /مابولولو / أحمد عادل ميسي /عبدالغني محمد.

يذكر أن الاتحاد السكندرى يحتل المركز الخامس برصيد ٢٩ نقطة