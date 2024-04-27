محمد صلاح يدخل في مشادة مع كلوب بمباراة ليفربول ضد وست هام.. فيديو

دخل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في مشادة مع المدرب الألماني يورجن كلوب، في مواجهة وست هام يونايتد، ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتواجد محمد صلاح، على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول ضد وست هام ببطولة الدوري الإنجليزي، حيث لم يبدأ كلوب به أساسيًا للمواجهة الثانية في آخر 3 لقاءات.

وقام محمد صلاح، بالدخول في مشادة كلامية ومناوشات مع يورجن كلوب، أثناء تواجده على خط المرمى استعدادًا لمشاركته في اللقاء.

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وتدخل داروين نونيز، على الفور لإبعاد صلاح عن كلوب، ولكن الدولي المصري ظهر في حالة غضب شديدة.

ويسيطر التعادل على نتيجة ليفربول مع وست هام يونايتد بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع بينهما، في الوقت الحالي، في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ودخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أندي روبيرتسون – كوانساه – فيرخل فان دايك – ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: جرافينبرخ – واتارو إندو – أليكسس ماك أليستر – هيرفي إليوت.

الهجوم: جودي جاكبو – لويس دياز.