الامارات | الدوري السعودي.. الهلال يداوي "جرح العين"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - داوى الهلال جراحه القارية بفوزه على الفتح 3-1 الجمعة في المرحلة التاسعة والعشرين، ليقترب أكثر من حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم.

وخاض الهلال اللقاء على خلفية خروجه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا رغم فوزه الثلاثاء على ضيفه العين الإماراتي 2-1 في الإياب، وذلك بعدما دفع ثمن سقوطه ذهاباً 2-4 في العين، ففقد آماله في الاستمرار بمسابقة أحرز لقبها أربع مرات قياسية.

على ملعب المملكة أرينا في الرياض، بحث الهلال عن فوز يغيّر المزاج ويصالح به جماهيره ونجح فريق المدرب البرتغالي جورجي جيزوس في الوصول للنقطة 80 القياسية في موسم واحد، محققاً انتصاره السادس والعشرين في 28 مباراة ومن دون هزيمة، ليبتعد في الصدارة عن النصر بفارق 12 نقطة قبل مباراة الأخير مع الخليج السبت.

ولم تكن بداية الهلال الذي يملك مباراة مؤجلة أيضاً، مثالية إذ تقدم الفتح عن طريق الأرميني لوكاس زيلارايان (57)، قبل أن يرد فريق جيزوس عبر البرازيلي ميشايل ديلغادو (58) والبرتغالي روبن نيفيش (74 من ركلة جزاء) وعلي البليهي (90+15).

وتجمد رصيد الفتح في المركز السادس عند 40 نقطة.

وغاب عن الهلال الثلاثي الصربي الكسندر ميتروفيتش والبرازيلي مالكوم فيليبي وسالم الدوسري الذي أصيب في العضلة الخلفية أمام العين.

وأعلن الهلال عن غياب الدوسري لمدة خمسة أسابيع، ما يعني عدم مشاركته في مواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك الثلاثاء المقبل، بينما سيعود ميتروفيتش للمشاركة.

وواصل التعاون مطاردة الأهلي على المركز الثالث وذلك بعد فوزه على مضيفه ضمك بنتيجة 1-0 سجله في الوقت القاتل البرازيلي جواو بدرو (89).

وارتفع رصيد التعاون إلى 51 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ضمك عند 38 نقطة في المركز الثامن.

وقلص التعاون الفارق بينه وبين الاهلي الى نقطة واحدة بعد سقوط الأخير الخميس أمام الرياض 1-2، لكنه يتواجه في المرحلة المقبلة مع الهلال من دون نجمه جواو بدرو للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

وحقق الشباب فوزاً مثيراً على مضيفه الاتحاد 3-1.

وسجل للشباب السنغالي حبيب ديالو (48) والبرازيلي كارلوس جونيور (82) ومصعب الجوير (90+10)، فيما سجل هدفي الاتحاد المغربي عبد الرزاق حمدالله (58).

ورفع الشباب رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 50 نقطة في المركز الخامس بعد لقاء افتقد خلاله النجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي يعاني من إصابة في عضلة الساق.