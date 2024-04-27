الامارات | أوهمه بالخوف.. توحّش تدريجياً وأسقطه بالضربة القاضية (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب الملاكم الروسي دميتري كودرياتشوف على الأرجنتيني دانييل ليوناردو روبوتي، الجمعة، بالضربة القاضية، في بطولة "نادي القتال" الروسية.

وأوهم الروسي (38 سنة) خصمه الأرجنتيني (39 سنة) بأنه خائف وظل يستقبل اللكمات في بداية النزال قبل أن يستدرجه إلى سيناريو فرضه عليه وتوحّش تدريجياً قبل أن يوجه له لكمة قاضية أرسقطته أرضاً وسط ذهول المراقبين في نهاية الجولة الأولى.

وأفاد موقع قناة روسيا اليوم بأن البطل الروسي دميتري كودرياتشوف حقق فوزه الـ28 (26 بالضربة القاضية) خلال مسيرته الاحترافية التي تذوق فيها طعم الهزيمة ست مرات، فيما تعتبر هذه الخسارة السادسة أيضاً للملاكم الأرجنتيني الضخم الذي فاز في مسيرته بـ 11 نزالاً.