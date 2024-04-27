مهما كان ده مدربك.. أبو تريكة ينتقد صلاح بعد مشاجرته مع كلوب (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - علق محمد أبو تريكة، محلل قنوات بي إن سبورتس المشادة الكلامية التي حدث بين يورجن كلوب المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول ومحمد صلاح خلال مواجهة وست هام.

وقال أبو تريكة في استوديو بي إن سبورتس: "أنا محب لـ محمد صلاح، لكن هو المخطئ".

وأضاف: "مهما يكن، كلوب هو المدرب، العلاقة بين كلوب ومحمد صلاح كانت مثالا لكل الناس، لا ينبغي أن يظهر أمام الناس أن محمد صلاح وكلوب اللذين فعلا كل شيء معًا يصل بهما الحال إلى هذا الحوار السيء".

وأكمل: "أنا حزين على المستوى الشخصي، كلوب ومحمد صلاح من أساطير كرة القدم، لكن ما رأيته من الثنائي أحزنني كثيرًا".

وأشار: "محمد صلاح بمثابة أخي الصغير، ولكن لا ينبغي من لاعب أن يتصرف مع مدربه هكذا، نهاية ليست جيدة لمرحلة تاريخية بالنسبة للنادي، ما أحزنني بعيدًا عن خسارة الدوري، العلاقة التي وصلت بين المدرب ونجومه".

وشدد: "الحساب يختلف، على قدر اسمك وشخصيتك، تتعرض للانتقادات، لا ينبغي أن تظهر تلك المواقف، الأجيال القادمة تعتبرهم قدوة، الصواب صواب والخطأ خطأ، مهما يكن هناك فارق كبير بين المدرب واللاعب، ومهما وصل اسم اللاعب، لا يتساوى مع المدرب".

وواصل: "المدرب له الأولوية، دائمًا هو الصواب، يمكن أن يتحدث معه محمد صلاح في غرف خلع الملابس، وليس أمام الناس في العلن".

واختتم: "لم أتوقع أبدًا أن تكون هذه العلاقة بين كلوب وصلاح، لكن كما قلت، اللوم الأكبر على محمد صلاح، لأنه الأصغر، واللاعب دائمًا الأصغر من المدرب".