بمشاركة عمر مرموش.. بايرن ميونخ يفوز على فرانكفورت في الدوري الألماني

تمكن فريق بايرن ميونخ، من تحقيق الفوز على نظيره فرانكفورت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الألماني الممتاز موسم 2023 – 2024.

واحتضن ملعب “أليانز أرينا” مباراة بايرن ميونخ ضد فرانكفورت، والتي انتهت بفوز البافاري 2-0، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة البوندسليجا.

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ونجح بايرن ميونخ في التقدم في النتيجة مبكرا في الدقيقة التاسعة، عن طريق هاري كين، قبل أن يعدل فرانكفورت النتيجة في الدقيقة 23، بتسديدة أرضية من هوجو إيكيتيكي من خارج المنطقة.

وفي الشوط الثاني أضاف المهاجم الإنجليزي هاري كين، الهدف الثاني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.