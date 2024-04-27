لاعب ليفربول السابق يكشف سبب مشادة محمد صلاح مع يورجن كلوب

كشف جيمي كاراجر لاعب فريق ليفربول السابق، سبب مشادة محمد صلاح مع يورجن كلوب مدرب الريدز، في مباراة وست هام بالدوري الإنجليزي اليوم السبت.

وسيطر التعادل على نتيجة ليفربول مع وست هام يونايتد بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وكتب كاراجر عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس”: “السبب الوحيد الذي يجعل المدرب غير سعيد في هذا الموقف، هو أن اللاعب استغرق وقتًا طويلاً للغاية ليكون جاهزًا للمشاركة”.

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وكان محمد صلاح قد دخل في مشادة مع يورجن كلوب، بعد تواجد المصري، على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول ضد وست هام ببطولة الدوري الإنجليزي، حيث لم يبدأ كلوب به أساسيًا للمواجهة الثانية في آخر 3 لقاءات.

وقام محمد صلاح، بالدخول في مشادة كلامية مع يورجن كلوب، أثناء تواجده على خط المرمى استعدادًا لمشاركته في اللقاء.

وتدخل داروين نونيز، على الفور لإبعاد صلاح عن كلوب، ولكن الدولي المصري ظهر في حالة غضب شديدة.