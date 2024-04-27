"علاقة أدت إلى انفجار".. لماذا دخل صلاح في مشادة مع كلوب؟(خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر من ليفربول لـ"الخليج 365"، اليوم السبت، سبب مشادة محمد صلاح نجم الريدز مع مدربه الألماني يورجن كلوب أثناء مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد.

وقرر كلوب الدفع بمحمد صلاح كبديل خلال أحداث اللقاء في الدقيقة 79 ، بدلاً من لويس دياز ليدخل مع النجم المصري في مشادة كلامية.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن سبب مشادة صلاح مع كلوب هو شعور اللاعب بأن علاقة مدربه معه في الفترة الأخيرة مختلفة مما أدى إلى انفجار اللاعب.

وعبّر اللاعب عن غضبه بسبب سلوك المدير الفني الألماني معه وهذا ما أعلن عنه بالفعل خلال رسالته للصحفيين عقب المباراة، قائلاً :"إذا تحدثت، ستشتعل الأمور".

وكان صلاح بدأ مباراة وست هام على مقاعد بدلاء فريقه ليفربول بقرار فني من يورجن كلوب.وقرر كلوب الدفع بمحمد صلاح كبديل خلال أحداث اللقاء في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، بدلاً من لويس دياز.

وقبل دخول صلاح إلى أرض الملعب، توجه كلوب إلى صلاح، ووجه له بعض الكلمات التي أثارت غضب النجم المصري، ليدخل الثنائي في مشادة كلامية.

وتعادل ليفربول مع وست هام 2-2 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 35 في الدوري الإنجليزي الممتاز ليتقلص أماله في الفوز بـ "البريميرليج" .

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