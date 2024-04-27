ما سبب أزمة صلاح وكلوب؟.. مصدر من ليفربول يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - لم تكن المشادة الكلامية التي حدثت بين محمد صلاح ومدربه يورجن كلوب هي الأولى من نوعها التي تحدث بين الثنائي في ليفربول.

وشهدت مباراة وست هام يونايتد وليفربول في إطار الجولة الـ35، أزمة على العلن بين محمد صلاح ويورجن كلوب في لقاء أقيم على ملعب "الأوليمبي" في "لندن"، حيث انتهى اللقاء بنتيجة (2-2).

وتعتبر أزمة صلاح مع كلوب ليست الأولى بين الطرفين، حيث سبق وأن جمعت الثنائي في 4 مناسبات:

تجاهل يورجن كلوب

في لقاء ليفربول وبرايتون ضمن حسابات الأسبوع العاشر من منافسات الدوري الإنجليزي موسم (2020 - 2021)، خرج محمد صلاح بملامح غاضبة نتيجة استبداله.

صلاح في الدقيقة 60 صنع هدفًا لصالح البرتغالي ديوجو جوتا، إلا أن بعد ثلاث دقائق فوجئ "مو" بقرار يورجن كلوب باستبداله ليشارك بدلاً منه ساديو ماني.

غضب رغم الهدف

في لقاء ليفربول ونيوكاسل في إطار موسم (2021 - 2022)، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، عبّر صلاح عن غضبه من قرار استبداله.صلاح استطاع أن يسجل في لقاء حسمه "الريدز" بنتيجة (3-1)، إلا أن "مو" اعترض على قرار استبداله غاضبًا.

وعلّق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول :"كان من الصواب استبدال محمد صلاح في وقت أبكر من المعتاد، سنلعب مرة أخرى خلال ثلاثة أيام".

خروج حزين

في لقاء ليستر سيتي بالدور الثاني بالموسم الماضي، قرر يورجن كلوب استبدال محمد صلاح في الدقيقة (87) ليشارك بدلاً منه الإنجليزي هارفي إليوت.

وشهدت هذه المباراة فوز ليفربول على ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد، إلا أن "مو" لم يسجل مكتفيًا بالمساهمة بهدف.

أزمة في بداية الموسم

أثار محمد صلاح الجدل في بداية الموسم الجاري (2023-2024) خلال لقاء تشيلسي والذي انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1) على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن حسابات الأسبوع الأول.

وشهدت الدقيقة (77) خروج محمد صلاح لينفجر "مو" إثر قرار تبديله، وهنا علّق المدير الفني الألماني :"يهتم بالأرقام القياسية وكنت باحتياج إلى لاعبين في حالة بدنية أفضل".