كلوب يعلق على مشادته مع محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - علق المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على مشادته مع لاعبه بالفريق محمد صلاح، وذلك خلال مواجهة الريدز أمام وست هام يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفض كلوب الكشف عن ما حدث بينه وبين محمد صلاح، حيث قال في تصريحات عقب نهاية المباراة: "لا يمكنني أن اقول ما قيل بيني وبين مو صلاح".

وتابع: "بالفعل، لقد تحدثنا عن ذلك في غرفة الملابس، لكن لا يمكنني أن أتحدث ما حدث بيننا على خط التماس أمام وست هام".

وكانت مواجهة وست هام أمام ليفربول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات البريميرليج، حيث ابتعد الريدز عن سباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، بينما يأتي اَرسنال على رأس الترتيب بـ 77 نقطة، ومانشستر سيتي وصيفًا بـ 76 نقطة.