بالمر يتصدر وصلاح يتراجع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع ألكساندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد، إحراز هدفين خلال مواجهة الفريق أمام شيفيلد يونايتد اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ورفع إيزاك رصيده من الأهداف لـ 19 هدفًا، حيث تجاوز محمد صلاح صاحب الـ 17 هدفًا، والذي دخل في مشادة كلامية مع مدربه الالماني يورجن كلوب.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

- كول بالمر، تشيلسي، 20 هدفًا.

- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 20 هدفًا.

- أولي واتكينز، أستون فيلا، 19 هدفًا.

- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 19 هدفًا.

- دومينيك سولانكي، بورنموث، 18 هدفًا.

- محمد صلاح، ليفربول، 17 هدفًا.

- فيل فودين، مانشستر سيتي، 16 هدفًا.

- جارود بوين، وست هام، 16 هدفًا.

- سون هيونج مين، توتنهام، 15 هدفًا.

- بوكايو ساكا، آرسنال، 14 هدفًا.