عبد الواحد السيد يوجه رسالة للاعبى الزمالك فى المران الأخير

ياسر رشاد - القاهرة - استعدادا للقاء دريمز الغاني

السبت 27/أبريل/2024 - 08:02 م 4/27/2024 8:02:35 PM

انطلق المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ستاد "بابا يارا"، استعداداً لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وعقد عبد الواحد السيد مدير الكرة، والبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي للأبيض استعداداً للقاء المرتقب أمام بطل غانا.

وأكد مدير الكرة خلال الجلسة في حديثه مع اللاعبين، على أهمية مباراة دريمز، وضرورة تحقيق الفوز والصعود إلى نهائي مهما كانت الصعوبات دون النظر إلى نتيجة لقاء الذهاب.

وأضاف مدير الكرة خلال الجلسة أن الملايين من جماهير نادي الزمالك تنتظر مواجهة الغد، و على الجميع أن يعي جيداً أهمية اللقاء وضرورة التأهل إلى النهائي خطوة مهمة لتحقيق اللقب.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.