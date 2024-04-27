لايبزيج يقسو على بوروسيا دوتموند في الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق أر بي لايبزيج فوزًا كبيرًا على نظيره بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

تقدم جيدون سانشو لبوروسيا دورتموند في المباراة في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل اللاعب لويس أوبيندا للايبزيج في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

فيما ضاعف بنجامين سيسكو النتيجة للايبزيج في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، فيما وسجل محمد سيماكان الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 46، وأحرز كريستوف بومجارتنر الهدف الرابع في الدقيقة 80 من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بفوز لايبزيج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد لايبزيج للنقطة 62 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني، بينما يتجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند النقطة 57.

الجدير بالذكر أن باير ليفركوزن قد نجح في التتويج بالدوري الألماني خلال الأسابيع القليلة الماضية، لأول مرة في تاريخه تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.