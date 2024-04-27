نائب رئيس الإسماعيلي يكرم إثنين من جماهير النادي

ياسر رشاد - القاهرة - كرم فرج عمران نائب رئيس النادي الإساعميلي، إثنين من جماهير الدراويش، لدعمهما الفريق في مباراة الاتحاد السكندري، بمسابقة الدوري الممتاز.

واستقبل عمران الثنائي، اليوم، السبت، في مقر النادي، تقديرا لدعمها للفريق خلال مباراة زعيم الثغر، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويستعد الإسماعيلي لملاقاة نظيره الأهلي، في الأول من مايو المقبل، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وعلى جانب متصل ، رفع الجهاز الفني للإسماعيلي، درجة الاستعداد القصوى بين اللاعبين، استعدادًا لمباراتهم المهمة مع الأهلي، في الأسبوع العشرين للدوري الممتاز، المحدد موعدها السابعة مساء الأربعاء المقبل، بإستاد برج العرب بالأسكندرية.

وكان إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي وحمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى أشرفوا على مران اليوم السبت، بوجود كلًا من أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزي وكمال السيد وعبد الله جمال لحراسة المرمى ومحمد دسوقي وعصام صبحي ومحمد عمار ومحمد نصر وحمادة صلاح وحاتم سكر وعبد الكريم مصطفى وحمدي النقاز ونادر فرج ومحمد بيومي ومحمد مخلوف ومحمد حسن وعماد حمدي ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن الدح وعمر الساعي ومروان حمدي وعبد الرحمن مجدي والبوركيني إيريك تراوري والفلسطيني خالد النبريص وباسم مرسي، واستغرق 60 دقيقة اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة شهدت تألق جميع أعضاء الفريق الكبار والصاعدين.