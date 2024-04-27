بيراميدز يفوز على ألو ايجيب بثلاثية ودياً

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق نادي بيراميدز الفوز وديا على نظيره ألو إيجبت بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي.

سجل ثلاثية بيراميدز في اللقاء الودي، مروان حمدي، ومحمد رضا بوبو في الشوط الأول ومحمود صابر في الشوط الثاني.

وخاص بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود دونجا - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمود مرعي

خط الوسط: مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - فخري لاكاي - إسلام عيسى

خط الهجوم: مروان حمدي

وشارك في الشوط الثاني، أحمد ميهوب، وأحمد وائل تيجانا، ويوسف أسامة نبيه، ويوسف صابر، وعمر رمضان، وصامويل أومسا.

يذكر أن بيراميدز يستعد لمواجهة انبي يوم ١ مايو المقبل على استاد بتروسبورت في الجولة ٢٠ من بطولة الدوري.