كل ما يخص مباراة الزمالك أمام دريمز بـ الكونفدرالية

يقدم موقع “كورة 365″، كل ما يخص المواجهة المنتظرة بين الزمالك، ودريمز الغاني، يوم غد الأحد، في نصف نهائي الكونفيدرالية.

ويلتقي الزمالك نظيره دريمز الغاني في السابعة من مساء غدًا الأحد، ضمن مباريات الإياب لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية بالتعادل السلبي بين الفريقين من دون أهداف، حيث يسعى الزمالك للفوز في المباراة أو التعادل بأي نتيجة إيجابية من أجل التأهل للمباراة النهائية.

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موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

ومن المقرر أن تلعب المباراة في السابعة مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز الغاني كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، ترافيس موتيابا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الجزيري، مصطفى شلبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

ومن المقرر أن تنقل مواجهة الفارس الأبيض أمام النادي الغاني، على قناة “بي إن سبورت”، التي خصصت قناتها السادسة لإذاعة المباراة.