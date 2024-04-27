"ياريت الناس تتقي ربنا".. أول تعليق من محمد عبد المنعم بشأن احتفال هدفه في مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فسر مدافع الأهلي، محمد عبد المنعم، احتفاله بهدفه في مرمى مازيمبي، بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشر عبد المنعم عبر خاصية "القصص القصيرة": "أولا الحمد لله على مكسب إمبارح، ويارب تكمل على خير ونسعد أعظم جمهور في الكون".

وأضاف: "ثانيا الصورة إللي علق عليها أصحاب النوايا السيئة بعد الماتش وفسروها بشكل غلط، أنا تعرضت لكدمة قوية أسفل عضلات البطن وشعرت إنه حصل "جلط" للجلد، وفيه دم ينزف وبشكل تلقائي ونتيجة للشعور بالألم تصرفت".

واختتم: "لم أتوجه بتصرفي ده ناحية أي حد في الاستاد، وعلى فكرة الدكتور أحمد جاب الله شاهد على كل اللي أنا بقوله، وعملت اشاعة عليها بعد المباراة وكمان الكابتن خالد بيبو على علم بالأشعة اللي عملتها ياريت الناس تتقي ربنا أنا راجل متربي وما ينفعش اعمل غلط بالشكل ده".