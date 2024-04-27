"مفيش رسمي".. عروض محمد صلاح من ليفربول والسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - تداولت عددا من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة التي تفيد برحيل محمد صلاح عن ليفربول في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مقرب من صلاح لموقع "الخليج 365" حقيقة العروض المقدمة لصلاح خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أنه لا يوجد أي عرض سعودي حتى الآن، وكل ما يدور هو مجرد أقاويل دون ورق رسمي.

وأكد المصدر إنه لم يتحدث أي شخص من مجلس إدارة ليفربول مع صلاح بشأن التجديد.

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