عمر جابر: التأهل إلى النهائي في أيدينا.. والزمالك يمتلك لاعبين كبار

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث لاعب الزمالك، عمر جابر، عن مواجهة دريمز في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جابر في المؤتمر الصحفي: "نتيجة مباراة الذهاب لن تساعدنا، حيث نريد إظهار قدرتنا أننا فريق قادر على التأهل".

وأضاف: "الجميع هنا في حالة تركيز، ومن الممكن أن تكون المباراة صعبة أو سهلة، والأمر يتعلق بالتركيز في اللقاء وتنفيذ تعليمات".

وواصل: "سنتعامل مع الطقس الحار، لأن الفريق يمتلك لاعبين كبار ومروا بظروف مشابهة من قبل واستطعنا التأهل، واسم الزمالك كبير، ولدينا جماهير في أفريقيا".

واختتم: "معظم اللاعبين في الزمالك يعلمون الأجواء في أفريقيا على مستوى الملاعب أو الرطوبة ودرجات الحرارة، وفي مصر بدأت درجة الحرارة في الارتفاع، ونحاول أن نعتاد على الأجواء قبل اللقاء".

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