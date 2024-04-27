لاعبو روشن يفكرون في الاحتراف الأوروبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ لاعبون من فرق دوري روشن للمحترفين، إضافة للاعبين صاعدين، التفكير جديا بالرحيل إلى دوريات العالم المختلفة قبيل انطلاقة الموسم المقبل، بعد أن شارف الموسم الحالي على نهايته، في حال لم يكن لهم نصيب في تمثيل الفرق الأولى، بعد ان تقلصت القائمة إلى 25 لاعبا، بينهم 10 لاعبين أجانب، اثنان منهم دون سن الـ22.

وحسب معلومات «مكة» فإن رغبة هؤلاء اللاعبين سيقابلها دعم من الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي يحرص على أن يكتسب اللاعبون، ولا سيما الصاعدين منهم، تجارب احترافية جديدة خلال المعايشة اليومية لأندية سبقت الدوري السعودي بالاحتراف بسنوات طوال، بما يعود على الكرة السعودية بالنفع، كما هو ظاهر مع تجربة سالم الدوسري، رغم قصرها، في إسبانيا خلال نادي فيا ريال، قبيل مونديال روسيا 2018، والتي أثرت على شخصيته الكروية بشكل كبير.

الوجهة الأوروبية

لن يكون سبيلا لأكثرية اللاعبين المحليين في دوري روشن، ولا سيما الأندية الكبيرة، إلا اختيار 3 طرق احترافية، وهي لا تحمل المساحة نفسها من حيث الاستيعاب، إذ إن الموهبة والالتزام بقواعد الاحتراف الحقيقة والبحث الدائم عن التطوير، وكثرة الاحتكاكات والمشاركات الكروية، هي التي ستبقيهم في الواجهة المحلية، سواء خلال تدعيم بعض فرق دوري روشن، أو دوري يلو، الذي ربما تتساوى فيه حظوظ اللاعبين الراحلين عن فرقهم في الموسم المقبل، بتفضيل الوجهة الأوروبية، شرط أن يتحقق لهم الدعم والرعاية الاستثمارية، لتعويض الغربة والرحيل عن البلاد.

العقدان الأخيران

رحيل اللاعب السعودي عن ملاعبه لم تكن الظاهرة الأولى، إذ ظهر في العقدين الأخيرين انتدابات عدة لبعض اللاعبين، ولا سيما الكبار منهم، والذين احتلوا مساحة في القارات: كسامي الجابر، وفؤاد أنور، وحسين عبد الغني، وفهد الغشيان.

بل كانت هناك طرق شيحيحة ومحاولات فردية خلقتها الظروف المعيشية والاجتماعية دون قصد الاحتراف الكروي بعينه، قبل 6 عقود زمانية، كمثال لاعب النصر السابق عبد الرحمن خير الله، الشهير بالوجيه، الذي لعب لفريق الشعب الإماراتي، وكان سببا في تحويل مهاجم الإمارات التاريخي عدنان الطلياني، من لاعب كرة طائرة إلى لاعب كرة قدم شهير.

وكذا لاعب القادسية عبد الله الدوسري الملقب بـ«النمنم»، الذي لعب لأهلي دبي عام 1972.

أبرز اللاعبين المحترفين خارجيا

1 - فهد الغشيان

انتقل إلى فريق AZ الكمار الهولندي عام 1998، وكانت الصفقة من المقرر أن تكون لـ3 سنوات، إلا أن إدارة الهلال رفضت وقررت إعارته لـ6 أشهر فقط للنادي الهولندي.

2 - سامي الجابر

أول سعودي يلعب في إنجلترا مع ولفرهامبتون، في أغسطس 2000، على سبيل الإعارة لـ5 أشهر مع خيار الشراء.

3 - حسين عبدالغني

انتقل إلى نيوشاتل السويسري في 2008، بعقد مدته 3 سنوات في تجربة احترافية جيدة، لعب خلالها 19 مباراة بالدوري السويسري، وقدم خلالها مستوى جيدا.

وخاض تجربة أخرى رفقة فيريا البلغاري موسم 2017_2018، ولعب 13 مباراة بالدوري البلغاري، ومباراة بالكأس.

4 - أسامة هوساوي

انتقل لصفوف أندرلخت البلجيكي في موسم 2012 _2013، ولكنه لم يجد نفسه هناك خلال 6 أشهر، ولعب مباراة واحدة بالدوري البلجيكي، وأخرى بالكأس، وحقق كأس السوبر المحلي.

5 - صالح الشهري

برز صالح الشهري مع بيرامار البرتغالي في فترة إعارة من الأهلي، وسجل معه في أول مباراة ضد موريرينسي كبديل، كأول سعودي يسجل في دوري أوروبي.

ورغم تألقه ووصول عروض من أندية برتغالية وكذلك أتلتيكو مدريد، لكن الأهلي تمسك باستمراره لحاجته الضرورية لمهاجم مثله.

6 - عبد الله الحفاظ

شارك في الاحتراف بالبرتغال مع فريق باسود دي قيريرا، وقبله فريق أوتياو ليرا، حيث عصفت بالنادي مشكلات مادية وإدارية، خلقت أجواء من عدم الاستقرار، ليهبط الفريق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية، ويرحل معظم نجوم الفريق، وكان من ضمن الراحلين.

7 - أبناء عطيف

الشقيقان: عبدالله عطيف، وصقر عطيف، مع لوليتانو بالدرجة الثانية البرتغالية، وسعيد المولد رفقة فارينسي في الدرجة نفسها، إسبانيا.

8 - فؤاد أنور

احترف الدولي فؤاد أنور في الصين، خلال نادي شوانغ الصيني عام 1999، لكن تجربته لم تدم أكثر من 8 أشهر، عاد بعدها لينضم إلى نادي النصر، ويشاركه في بطولة أندية العالم مطلع 2000.

9 - أحمد الحذيفي

يعد أول سعودي يلعب في الدوري الألماني مع نادي فورتونا دوسلدورف، قادما من فريق بورتسموث الإنجليزي. قبل أن ينضم إلى نادي جرونينجن في الدوري الهولندي لكرة القدم.

لاعبون سعوديون احترفوا في إسبانيا لـ6 أشهر فقط