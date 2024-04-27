راكيتيتش ينصح مودريتش بالدوري السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيطرت الحيرة على لوكا مودريتش بين رغبته في الاعتزال في صفوف ريال مدريد ، أو البحث عن تجربة جديدة خارج أسوار النادي في ظل وجود اهتمام كبير بالحصول على خدماته من أندية الدوري السعودي الذي يلعب فيه حاليا زميله السابق في النادي الملكي، كريم بنزيما.

وبدا إيفان راكيتيتش نجم برشلونة السابق ولاعب الشباب السعودي، أكثر المتحمسين لقدوم مواطنه لوكا مودريتش إلى الدوري السعودي الموسم المقبل، حيث يرتبط اللاعبان بعلاقة وثيقة في المنتخب الكرواتي.

وقال راكيتيتش في تصريحات نقلها موقع «سبورت سكيدا» «إن مودريتش يملك القدرة على اللعب لعام إضافي في صفوف ريال مدريد رغم تجاوزه حاجز الثامنة والثلاثين عامًا.

ونصح راكيتيتش صديقه المقرب في المنتخب الكرواتي بالانتقال إلى دوري روشن، قائلا «أتمنى قدومك إلى الدوري السعودي، لكن عليك الانضمام في هذه الحالة إلى صفوف الشباب، وإلا فإنك ستواجه الكثير من المتاعب عند لقائي».

وأكمل «إذا قرر الانتقال إلى الدوري السعودي سيكون أمرًا رائعًا بكل تأكيد، سأعمل على الاتصال به من أجل إقناعه باتخاذ هذه الخطوة في مسيرته الاحترافية، أتمنى قدومه إلى الدوري السعودي وانضمامه إلى صفوف الشباب».