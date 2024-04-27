الترجي رابع العرب المتأهلين لمونديال الأندية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبحت كرة القدم العربية على موعد مع لقب جديد في بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب تأهل الأهلي المصري والترجي التونسي لنهائي المسابقة القارية هذا الموسم.

واجتاز الأهلي عقبة تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي في الدور قبل النهائي للمسابقة، ليصعد نادي القرن في أفريقيا للدور النهائي للمرة الـ17 في تاريخه بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، وللنسخة الخامسة على التوالي، ويصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز في تاريخ دوري أبطال أفريقيا.

كما بات الأهلي ثاني فريق على مستوى العالم يصعد لنهائي إحدى البطولات القارية 5 مرات متتالية، بعد ريال مدريد الإسباني، الذي تأهل أيضا لنهائي دوري أبطال أوروبا في النسخ الخمس الأولى للبطولة ما بين موسمي 1955 / 1956 و1959 / 1960.

في المقابل، أطاح الترجي بفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في مواجهة المربع الذهبي الأخرى للمسابقة، لتكون الكرة العربية على موعد مع لقبها الثامن على التوالي في دوري أبطال أفريقيا.

وبصعود الأهلي للدور النهائي في دوري الأبطال، ضمن الترجي وصن داونز تأهلهما لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقا، حيث تمتلك أفريقيا 4 مقاعد في المسابقة.

وأصبحت الكرة العربية تمتلك 4 أندية في النسخة المقبلة من مونديال الأندية حتى الآن، مع إمكانية وجود فريق خامس أيضا في الأيام المقبلة.