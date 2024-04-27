لوبيتيجي على بعد خطوة من تدريب ميلان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقر جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية وريال مدريد السابق، على خطوة الانتقال لتدريب ميلان بدلا من نظيره الإنجليزي وست هام.

وظهر اسم المدرب الإسباني كثيرا على مدار الأشهر الماضية، إذ كان هدفا لأندية عدة منذ رحيله عن وولفرهامبتون، في أغسسطس الماضي، ومن أبرزها نادي اتحاد جدة، الذي حاول التعاقد معه قبل قدوم مارسيلو جاياردو.

صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أكدت أن لوبيتيجي سيصبح مدربا لميلان الموسم القادم، بعد الرحيل المنتظر للمدرب الحالي ستيفانو بيولي.

وتأتي هذه الخطوة رغم العرض المالي المغري الذي تقدم به وست هام للحصول على خدمات صاحب الـ57 سنة، لخلافة ديفيد مويس.

وقرر لوبيتيجي اختيار الراتب الأقل من ميلان، بعدما أصبح الإسباني أولوية إدارة النادي الإيطالي، بسبب الخبرة الهائلة التي يتمتع بها، من تجاربه مع: منتخب إسبانيا، وريال مدريد، وبورتو، وإشبيلية، وولفرهامبتون.

ومن أبرز الإنجازات التي لفتت أنظار ميلان تجاه لوبيتيجي، كانت حصوله على لقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية موسم 2019/2019، بعد الفوز على إنتر في النهائي بنتيجة 3/2.