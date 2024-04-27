مهمة صعبة للزمالك أمام دريمز الغاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري ليكون نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية) عربيا خالصا، وذلك حينما يحل ضيفا علي دريمز الغاني، اليوم، في إياب قبل نهائي البطولة.

ومن المؤكد أن يكون أحد طرفي النهائي فريقا عربيا، خاصة أن المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي، والتي تقام في اليوم نفسه، ستجمع بين اتحاد العاصمة الجزائري ومضيفه نهضة بركان المغربي.

ويرغب الزمالك المصري، الذي توج بلقب الكونفيدرالية نسخة 2019، في أن يكرر سيناريو النسخة الحالية في دوري الأبطال الأفريقي، بحيث يكون نهائي الكونفدرالية عربيا خالصا.

ورغم أن الزمالك تعادل سلبيا مع فريق دريمز الغاني في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة، لكن فرصه في التأهل تظل قائمة، خاصة أنه بحاجة للتعادل بأي نتيجة إيجابية، أو الفوز بأي نتيجة ليصعد للنهائي.

ورغم صعوبة المهمة، رفض الجهاز الفني لفريق الزمالك المصري الاستسلام، إذ يرى أن الفرصة قائمة لبلوغ النهائي وخطف بطاقة التأهل، في ظل الفوارق الفنية والتاريخية مع المنافس.

كما أن إدارة الزمالك وضعت ثقتها الكاملة في الفريق.

على الجانب الآخر، يدرك دريمز أنه يواجه واحدا من أكبر فرق قارة أفريقيا وهو الزمالك، لذلك قرر فتح أبواب ملعبه للجماهير.

وفي المباراة الثانية، تسيطر حالة من التوتر والقلق علي مواجهة نهضة بركان المغربي مع ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، حامل لقب النسخة الأخيرة لبطولة الكونفيدرالية.

وتسود حالة من الترقب لدي كل الأوساط من إمكان عدم خوض اتحاد العاصمة الجزائري للمباراة، حال إصرار نهضة بركان على ارتداء قمصان عليها الخريطة ذاتها، التي كانت سببا في عدم لعب مواجهة الذهاب التي أحتسب الكاف نتيجتها لصالح نهضة بركان، بالفوز بـ3 أهداف، بل ورفضت لجنة الاستئناف الجمعة الطعن الذي تقدم به اتحاد العاصمة.