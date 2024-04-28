تحديد أول الهابطين من الدوري الإنجليزي

تحدد اليوم السبت، أول الفرق الهابطة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024، وهو شيفيلد يونايتد، إلى تشامبيونشيب الموسم المقبل.

وتعرض شيفيلد يونايتد للهزيمة على يد نيوكاسل بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتبقى 3 جولات فقط على نهاية النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي.

وبعد تلك الخسارة تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند النفطة 16 في المركز العشرين، الأخير، في جدول الدوري الإنجليزي، وبفارق 10 نقاط عن نوتنجهام المركز الـ17.

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وهبط شيفيلد يونايتد، بعد تلك الهزيمة، إلى تشامبيونشيب الموسم القادم 2024/25.

وتعرض شيفيلد هذا الموسم لـ 25 هزيمة، وتعادل في 7 مباريات، ولم يفز إلا في 3 لقاءات فقط.

يذكر أن شيفيلد يونايتد قد ودع التشامبيونشيب الموسم الماضي بعدما صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما من جهة آخرى صعد ليستر سيتي إلى الدوري الإنجليزي، وهو أول الصاعدين الموسم المقبل.