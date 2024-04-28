الكسندر هليب: محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم

ياسر رشاد - القاهرة - اشاد الكسندر هليب نجم ارسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني السابق بالمستويات التي يقدمها محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وقال الكسندر هليب في تصريحات عبر القناة الأولى: “ محمد صلاح أحبه كثيرا وأتحدث كثيرا مع صديقي وزميلي السابق في أرسنال سيسك فابريجاس عنه وأنه من أفضل لاعبي العالم والذين رأيتهم في حياتي ويمتلك كاريزما مميزة داخل الملعب ويقدم أداء ممتع وأفضل دائما مشاهدته يلعب مع فريق ليفربول ”.

وتابع: “ مبابي وصلاح او ربما هالاند يمكنهما ان يحلا مكان كريستيانو وميسي في قمة افضل لاعبي العالم.. افضل مدير فني في العالم حاليا هو جوارديولا و ايضا يورجن كلوب مدرب ليفربول ”.

وواصل: “ ميسي وكريستيانو رونالدو هما اللاعبان الافضل في العالم ، لكن احب ميسي اكثر من اي لاعب في العالم لانني لعبت بجواره في برشلونة وهو لاعب موهوب ودائما يسعى لتقدم افضل اداء لديه داخل الملعب ”.

وأضاف هليب: “ فترة لعبي مع فريق أرسنال كانت رائعة للغاية، حتى الآن لا أعلم لماذا رحلت عن أرسنال كنت أقدم مستوى جيد مع النادي اللندني وكان لدي زملاء مميزين ومدرب كبير هو أرسين فينجر كان يثق في قدراتي ولا أعلم هل رحيلي إلى برشلونة الإسباني كان خطأ أم لا؟ ”.

وواصل: “ لا توجد أي مشاكل أبدا حدثت بيني وبين فينجر خلال تواجدي مع أرسنال وكان يتعامل معي كصديقه ولم أتعامل أبدا مع مدرب مثلما تعاملت مع فينجر الذي كان سببا كبيرا في تطوير قدراتي ”.

وأردف: “ فريق برشلونة من أحد الأندية المفضلة لي وبدأت معهم جيدا ولكن هناك بعض الأمور الشخصية بعد ذلك أثرت علي وفقدت السيطرة على تصرفاتي ولم أكن مركزا على كرة القدم بل على حياتي الخاصة وبرشلونة فريق كبير ولكنه بسبب ذلك لم أقدم المستوى الأفضل مع النادي الإسباني ”.

وزاد: “ فينجر و جوارديولا كلاهما مدربين رائعين وقاما بتدريب فرق كبيرة ولكن جوارديولا كان له الميزانية الأكبر لبناء أي فريق وهو ما ساعده بشكل أكبر في النجاح مع فرق برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي عكس فينجر كان يتعاقد مع لاعبين شباب ويصنع منهم نجوما كبار بفضل تطويره لمستواهم ”.

وأكمل هليب: “ ميكيل أرتيتا مدرب رائع وكان محظوظا لأن إدارة أرسنال ل منحته ٣ سنوات لكي يصنع الفريق الحالي ويقدم كرة مميزة والنادي اللندني لديه فرصة كبيرة هذا الموسم في التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ”.

وتابع: “ الجيل الحالي لأرسنال فريق رائع ويقدم كرة جماعية مميزة ومن أفضل لاعبي الفريق حاليا هو ساكا.. محمد الننى لاعب جيد للغاية ليس سريعا ولكنه يمرر الكرة جيدا على أرضية الملعب وأتمنى أن يستمر مع أرسنال لكن أطلب منه أن يتدرب بشكل أكثر حتى يعود للعب في التشكيلة الأساسية للنادي اللندني ”.

وإختتم: “ حينما انتقلت من ارسنال الى برشلونة كان الفريق الاسباني هو الافضل في العالم خلال تلك الفترة ولم تستطع اي اندية اخرى في ايقافه ، واذا لم تكن تحدث مشاكل في حياتي الخاصة لكنت واصلت اللعب لفترة اطول مع ارسنال ”.