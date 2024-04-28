إياب نصف نهائي الكونفدرالية .. تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز الغاني

ياسر رشاد - القاهرة - مع دقات السابعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة يحل فريق نادي الزمالك ضيفًا على نظيره دريمز الغاني لحساب مواجهات إياب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الاسبوع الماضي بالتعادل السلبي.

ومن المتوقع ان يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، ترافيس موتيابا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الجزيري، مصطفى شلبي.

وتأتي قائمة الزمالك في اللقاء على النحو التالي ..

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا