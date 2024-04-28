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زد يعبر يسحق البلدية بثلاثية ويصعد لوصافة الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - صعد فريق زد إف سي إلى وصافة جدول ترتيب الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه العريض على مضيفه بلدية المحلة 3 /صفر اليوم السبت في المرحلة العشرين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم زد بهدف سجله مصطفى سعد "" في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني أضاف رأفت خليل الهدف الثاني لزد من ضربة جزاء في الدقيقة 67 ثم أحرز مصطفى عبد الرؤوف زيكو الهدف الثالث من ضربة جزاء جديدة في الدقيقة 74.

الفوز رفع رصيد زد إلى 33 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر وتوقف رصيد بلدية المحلة عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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