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بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة .. بطل الجزائر يتفوق على نظيره السنغالي

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الجمعية لولاية بجاية الجزائري لكرة الطائرة على نظيره سوكوسيم السنغالي بنتيجة 3 - 1، في إطار منافسات المجموعات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة في ضيافة النادي الأهلي. 

وحسم الفريق الجزائري الشوط الأول بنتيجة 27 -25، وفي الشوط الثاني فاز سوكوسيم السنغالي بنتيجة 25 - 23، وتفوق ولاية بجاية الجزائري في الشوط الثالث بنتيجة 25-15، قبل أن يحسم الفريق الجزائري المباراة والشوط الرابع بنتيجة 25-18.

على صعيد متصل ، فاز فريق البنك التجاري الكيني على نظيره ليتو الكاميروني بنتيجة 3 – 1، في إطار منافسات المجموعة الرابعة من البطولة ذاتها 

أقيمت المباراة علي  صالة الأمير عبد الله الفيصل، وقدم خلالها الفريقان عرضًا مميزًا، وكادت المباراة تمتد للشوط الخامس، بعدما كان ليتو قريبًا من حسم الشوط الرابع لصالحه، قبل أن يحسمه البنك التجاري ومعه نتيجة المباراة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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