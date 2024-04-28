اليوم.. توتنهام يستضيف آرسنال في قمة نارية بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية اليوم الأحد إلى ملعب توتنهام هوتسبير لمتابعة ديربي لندن بين فريقي توتنهام وآرسنال ضمن منافسات الجولة 35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل الفريقين مباراة اليوم بطموح مختلف حيث يواصل آرسنال صراعة مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الغنجليزي الموسم الحالي، بينما يطارد فريق توتنهام حلم العودة مجدداً للظهور في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويقدم آرسنال متصدر جدول ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي عروضاً قوية منذ بداية الموسم وهو ماينطبق على توتنهام الذي ظهر بصورة مغاير في الموسم الحالي تحت القيادة الفنية الجديدة للمدرب بوستيكوجلو.

من جانبه أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال أن فريقه على أتم جاهزية لخوض مباراة اليوم امام توتنهام رافضاً الحديث عن الإرهاق الذي تعرض له لاعبي فريقه خلال الأسابيع القليلة الماضية.

في المقابل زف بوتيكوجلو أخباراً رائعة لجماهير السبيرز معلناً عن تعافي مهاجمه البرازيلي ريتشارلسون بعد غيابه منذ فبراير الماضي بداعي الإصابة.

موعد مباراة توتنهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة توتنهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الخامسة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وآرسنال

تنقل مباراة توتنهام وآرسنال ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر قناة beINSports HD 1