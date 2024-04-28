تعرف على مواعيد مباريات اليوم في بطولة افريقيا لسيدات الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - تتواصل منافسات بطولة إفريقيا للأندية لكرة الطائرة «سيدات» التي تقام في ضيافة النادي الأهلي لليوم الثالث على التوالي، حيث تختم اليوم الأحد منافسات دور المجموعات.
ويشهد اليوم 7 مباريات على النحو التالي:
• الجمارك الكيني X مايو كاني الكاميروني (2 ظهرا - صالة الشهداء).
• الجمعية الرياضية لولاية بجاية الجزائريX ليتو الكاميروني (4 عصرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).
*السجون الكيني X ناصرية بجاية الجزائري (4 عصرا - صالة الشهداء).
* الأنابيب الكيني X سان دوني جزر ريونيون (6 مساء - صالة الأمير عبد الله الفيصل).
*البنك التجاري الكيني X سوكوسيم السنغالي (6 مساءً - صالة الشهداء).
* مصنع الكحول الإثيوبي X الزمالك (8 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).
* مشعل بجاية الجزائري X اسيك ميموزا الإيفواري (8 مساءً - صالة الشهداء).
ويحصل الأهلي على راحة من مباريات اليوم وفقا لجدول مباريات البطولة.