التشكيل المتوقع لديربي لندن بين توتنهام وآرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره آرسنال في قمة نارية اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل الفريقين مباراة اليوم بطموح مختلف حيث يواصل آرسنال صراعة مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بينما يطارد فريق توتنهام حلم العودة مجدداً للظهور في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

واستقر بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام على تشكيلته الأساسي لمباراة اليوم والتي تضم كلا من:

حارس المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - فان دي فين- بن ديفيز.

خط الوسط: باب ماتار سار - بنتناكور- جيمس ماديسون.

خط الهجوم: برينان جونسون - هيونج مين سون - تيمو فيرنر.

على الجهة الأخرى من المتوقع أن يدفع ميكيل ارتيتا المدير الفني لآرسنال بقوته الضاربة في مواجهة لجار اللدود.

ويضم تشكيل آرسنال المتوقع كلا من:

حارس المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بنجامين وايت- ويليام ساليبا - جابرييل- تومياسو.

وسط الميدان: توماس بارتي- ديكلان رايس - مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز- لياندرو تروسارد.

وعد مباراة توتنهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة توتنهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الخامسة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وآرسنال

تنقل مباراة توتنهام وآرسنال ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر قناة beINSports HD 1