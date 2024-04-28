محمد صلاح يُدون سطور الرحيل عن ليفربول بعد أزمته مع كلوب .. ما القصة؟

أثارت المشادة الكلامية التي حدثت بين محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز حديث الشارع الرياضي العالمي.

ودخل صلاح في مشادة كلامية التقطتها الكاميرات قبل نزوله كبديل في مباراة فريقه أمس ضد وستهام يونايتد الإنجليزي، ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر البريميرليج.

ونزل صلاح كبديل لمدة 15 دقيقة، حيث لم يستطع مساعدة زملاءه وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما.

وقال صلاح في تعليق مختصر عن تلك اللقطة عقب المباراة: “إذا تحدثت عن ما حدث بيني وبين كلوب سوف تشتعل النيران”.

من جانبه علق الألماني يورجن كلوب على تلك اللقطة عقب المباراة حيث قال: ” لا يمكنني أن أقول ما دار بيننا ولكننا تحدثنا في غرف خلع الملابس بكل تأكيد وانتهى الأمر”.

يُذكر أن الألماني يورجن كلوب كان قد أجلس محمد صلاح على دكة البدلاء في مباراة فولهام السابقة أيضًا، ولم يشارك سوى في 16 دقيقة من زمن المباراة.

من جانبه طلب محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية والعربية من محمد صلاح ضرورة الاعتذار لمدربه كلوب، مشيرًا إلى حزنه الشديد عن تلك اللقطة لحبه للثنائي.