عودة القوة الضاربة.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة دريمز الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك نظيره دريمز الغاني في السابعة مساء اليوم الأحد، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعمل الفريق الأبيض، على تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل الصعود للمباراة النهائية بعد انتهاء مباراة الذهاب، بالتعادل السلبي دون أهداف، على استاد القاهرة ة الدولي.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك اللمسات النهائية على خطة الأبيض، المناسبة لمواجهة دريمز الغاني خلال المران الختامي أمس السبت.

ووضح خلال الاستعدادات الأخيرة، عودة القوة الضاربة مرة أخرى، الثلاثي أحمد سيد زيزو وعمر جابر وأحمد فتوح، بعد غيابهم في مباراة الذهاب بسبب الإصابة.

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر.

الوسط: نبيل عماد دونجا وأحمد حمدي ومحمد شحاتة.

الهجوم: أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري وترافيس موتيابا.

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