الأهلي يعاقب السولية والشحات بعد موقعة مازيمبي

ياسر رشاد - القاهرة - فرض خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقوبات مالية ضد الثنائي عمرو السولية وحسين الشحات لاعبي الفريق بعد اعتراضهما في لقاء الإياب ضد مازيمبي الكونغولي أمس الأول الجمعة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقرر بيبو معاقبة الثنائي مالياً وفقاً للائحة بعدما اعترض السولية على استبداله من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر بجانب الشحات الذي اعترض على مشاركته.

وفاز الأهلي على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة.

وصعد الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا لمواجهة الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو المقبل.