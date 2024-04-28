"أنت مش شايف؟".. شوبير يكشف نص حديث صلاح وكلوب وبداية إشعال الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس جديدة بشأن أزمة محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومدربه الألماني يورجن كلوب.

ونشب خلاف لفظي بين محمد صلاح ويورجن كلور أمس الأحد على هامش مباراة ليفربول ووست هام في بطولة الدوري الإنجليزي، واعتراض النجم المصري قبل نزوله للملعب في الدقائق الأخيرة للمباراة.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "بوضوح شديد أنا مع محمد صلاح، لأنه سفير للكرة المصرية، حتى لو عنده خطأ في واقعة كلور أمس، لكن ده واجبي مساندته وليس تأييده في ما فعله".

أضاف: "جلوس محمد صلاح على دكة البدلاء أمر عادي، خاصة وأنه ما زال متأثرا بالإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني".

أكمل: "عرفت من مصدر مقرب جدا جدا، التفاصيل أن كلوب طالب صلاح بالتسخين في الشوط الأول، وبعدها طالبه بالجلوس ولم يشركه، ثم طالبه في الشوط الثاني بالتسخين، وحين تعادل فريق وست هام في النتيجة قرر إشراكه وهو ما أثار غضب صلاح".

أوضح: "محمد صلاح لاعب كبير، وشايف أن طريقة التعامل معه مش كويسة، وكلوب له طريقة خاصة مع اللاعبين خاصة الذين سيتم نزولهم للملعب، وحين تحدث مع صلاح وجده غاضبا، وقاله مالك إيه اللي حصل؟، ورد عليه اللاعب قاله يعني أنت مش شايف بتعمل فيا أيه؟".

وتابع: "الأمور تطورت بشكل قوي قبل نزول صلاح، ولكن الأمور لم تصل لهذه الدرجة، بشكل مفاجئ، ولكن لها مقدمات، في ظل عدم مشاركة صلاح بشكل منتظم في المباريات الماضية، وتعرض اللاعب لضغوطات كبيرة بسبب النتائج السيئة التي يقدمها الفريق والخروج من جميع البطولات تقريبا".

وأتم تصريحاته: "عجبني تصريحات كلوب عقب المباراة، لما قال أن الأمور انتهت في غرف الملابس، ولكن صلاح قال تصريح مفهمتوش وأكد أنه لو تحدث سيكون هناك نار، لا أفهم هل يقصد أن الإعلام سيشعل الأزمة مثلا".

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