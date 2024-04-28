الزمالك أمام دريمز وأرسنال يواجه توتنهام.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 28-4-2024، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة على مستوى بطولة كأس الكونفدرالية والدوري المصري، بجانب عدة دوريات أوروبية أبرزها الإنجليزي والفرنسي والألماني والإيطالي.

ويخوض الزمالك مواجهة قوية أمام دريمز الغاني مساء اليوم على ملعب الأخير في غانا، في إطار مواجهة الإياب لدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب بين الزمالك ودريمز قد انتهى بالتعادل السلبي ، والذي أقيم على أرضية استاد القاهرة الدولي الأسبوع الماضي.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، تقام اليوم 3 مباريات قوية، أبرزها لقاء أرسنال أمام توتنهام وكذلك لقاء مانشستر سيتي مع منافسه نوتنجهام فورست.

وفي منافسات الدوري الإيطالي تُلعب 4 مباريات اليوم في إطار الجولة 34 من البطولة، ومن أبرز لقاءات اليوم مواجهة نابولي مع روما.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

كأس الكونفدرالية الإفريقية

الزمالك أمام دريمز الغاني، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.

نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.

الدوري المصري

المصري أمام الداخلية، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport".

سموحة ضد المقاولون العرب، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport".

الدوري الإنجليزي الممتاز

أرسنال أمام توتنهام، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

بورنموث ضد برايتون، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست، الساعة 06:30 مساءً بتوقيت مصر، والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإسباني

قادش أمام ريال مايوركا، الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

غرناطة ضد أوساسونا، الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

فياريال أمام رايو فاييكانو، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال بيتيس ضد اشبليلة، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

الدوري الإيطالي

انتر ميلان أمام تورينو، الساعة 01:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

بولونيا ضد أودينيزي، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

نابولي أمام روما، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

أتالانتا ضد امبولي، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ساسولو أمام فيورنتينا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ أمام يونيون برلين، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

ماينز ضد كولن، الساعة 06:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 3".

دارمشتات أمام هايدنهايم، الساعة 08:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

الدوري الفرنسي

ميتز أمام ليل، الساعة 2 ظهراً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

كليرمونت ضد ريمس، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة "beIN Sports HD XTRA 3".

لوريان أمام تولوز، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة "beIN Sports HD XTRA 2".

نيس ضد ستراسبورج، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة "beIN Sports HD XTRA 1".

رين أمام ستاد بريست، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

موناكو ضد ليون، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

مارسيليا أمام لانس، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".