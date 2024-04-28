فرسان سموحة بمنصات تتويج الحلقة السابعة من بطولة الجمهورية للفروسية

ياسر رشاد - القاهرة - توج فرسان نادى سموحة بلقب الحلقة السابعة من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز للدرجات الأولى والثانية والثالثة؛ وأيضًا البطولة الدولية للأعمار السنية والمؤهلة لنهائي المجموعة السابعة من الدوري العربي والمقامة على ملاعب مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية

وجاءت نتيجة المباريات في اطار مباريات الدرجة الثانية Medium Tour بفوز الفارس "محمد الشناوى" والجواد "كليبر" بالمركز الخامس عام أول ايام البطولةكما فاز الفارس "عمر عدلي يكن" والجواد "كاتجا" بالمركز السادس عام أول أيام البطولة

وجاءت نتيجة المباريات الدولية للأعمار السنية

في اطار مباريات 120سم CSICJ-B Junior

بفوز فاز الفارس "عبد الرحمن محمد فريد" والجواد "كينزو " بالمركز الخامس عام أول أيام البطولة وفي اطار مباريات 110سم CSICH-B Junior فاز الفارس "آدم عبد المحسن" والجواد "ابيردين" بالمركز الخامس عام أول أيام البطولة والمركز السادس عام ثانى أيام البطولة

ويمثل لجنة الفروسية المشرفة على رياضة الفروسية بالنادي المهندس "محمد فريد" رئيس لجنة الفروسية ، القبطان "محمد الحسين عيسى" نائب رئيس لجنة الفروسية والعضو الفنى، المستشار "بهجت راضي" عضو لجنة الفروسية، كما يضم الجهاز الإداري كابتن "خميس عون" مدير مركز الفروسية، كابتن "السيد الشناوي" إداري الفروسية والبولو، كابتن "ابراهيم عصام" مندوب نادي سموحة لدى الاتحاد المصري للفروسية.