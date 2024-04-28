إنتر ميلان يضرب تورينو بهدفين ويحتفل بالدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان الفوز على نظيره تورينو بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر الدوري الإيطالي.

ورفع فريق الإنتر رصيده إلى النقطة التاسعة والثمانين في صدارة الدوري الإيطالي، وذلك بفارق 19 نقطة عن إي سي ميلان صاحب المركز الثاني.

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وكان فريق إنتر ميلان قد حسم لقب الدوري الإيطالي رسميًا في الجولة الماضية وذلك للمرة العشرين في تاريخه.

ومن المقرر أن يحتفل إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم عقب مباراة تورينو الليلة، خاصة وأنه غاب عن لقب الدوري الإيطالي لسنوات.

ويأتي يوفينتوس في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة، حصدها الفريق من 34 مباراة، فيما يأتي فريق بولونيا في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة من 32 مباراة.

ويأتي فريق روما في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة، حصدها الفريق من 33 مباراة.