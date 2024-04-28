مشجعو غانا يلتقطون صورا تذكارية مع نجم الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - حرص عدد من المشجعين الغانيين على التواجد أمام مقر فندق إقامة بعثة فريق الزمالك لتحية محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض قبل التحرك إلى ستاد بابا يارا، لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد.

وقام المشجعون بتحية "شيكابالا" والتقاط العديد من الصور التذكارية مع اللاعب، وحمل المشجعون لافتة كبيرة مكتوب عليها، أهلا بك يا شيكابالا في غانا، نحن نحبك".

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا