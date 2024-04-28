بوكايو ساكا يسجل رقماً قياسياً بعد هدفه أمام توتنهام بـ الدوري الإنجليزي

تمكن بوكايو ساكا، مهاجم نادي أرسنال، من تسجيل رقمًا مميزًا بعدما سجل هدفا لفريقه في شباك توتنهام، في المباراة المقامة بينهما حاليًا.

ويحل أرسنال، ضيفًا ثقيلًا أمام نظيره توتنهام، بملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وسجل ساكا هدف أرسنال، الهدف الثاني في شباك توتنهام في الدقيقة 27، بعد تمريرة من كاي هافيرتز إلى ساكا ليسدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

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وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، سجل بوكايو ساكا 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو أكبر عدد له على الإطلاق في موسم واحد. كما أنه أول لاعب إنجليزي يسجل ذهابًا وإيابًا لصالح أرسنال ضد توتنهام في موسم بالدوري منذ إيان رايت في 1993-1994.

تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة توتنهام

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بينجامين وايت – ويليام ساليبا – جابرييل – كايهيرو تومياسو.

وسط الملعب: ديكلان رايس – توماس بارتي – مارتين أوديجارد.

في الهجوم: بوكايو ساكا – لياندرو تروسارد – كاي هافيرتز.