جماهير دريمز الغاني تفاجئ شيكابالا بتصرف مثير قبل مباراة الزمالك في الكونفدرالية.. شاهد

فاجأت جماهير دريمز الغاني محمود شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل مباراة إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره دريمز الغاني مساء اليوم الأحد ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، على ملعب بابا يارا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

اقرأ أيضا.. حقيقة عودة معلول إلى الصفاقسي التونسي بنهاية الموسم

وتواجد عدد من المشجعين الغانيين أمام مقر فندق إقامة بعثة فريق الزمالك لتحية محمود “شيكابالا” قائد الأبيض.

وقام المشجعون بتحية قائد الزمالك، والتقاط الصور التذكارية معه.

كما حملت حماهير دريمز لافتة كبيرة مكتوب عليها، أهلا بك يا شيكابالا في غانا، نحن نحبك”.

قائمة الزمالك لمباراة دريمز الغاني

حراسة المرمى : محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – ياسر حمد – أحمد فتوح.

الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله “نيمار” – مهاب ياسر – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”.

الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا

وسيتم نقل مباراة الزمالك ضد دريمز عبر قناة بي إن سبورتس 6، بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

وكانت مباراة الذهاب قد بين الأبيض ونظيره الغاني التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.