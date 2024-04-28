ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد الإسباني ضيفًا على نظيره بايرن ميونيخ الألماني، مساء الثلاثاء المقبل، في المباراة التي ستقام على ملعب “أليانز أرينا”، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة ريال مدريد، عودة جميع اللاعبين المصابين، الحارس تيبو كورتوا والمدافع دافيد ألابا، بالإصابة إلى عودة الفرنسي تشاوميني، بعد غيابه عن مواجهة مانشستر سيتي بسبب الإيقاف.

اقرأ أيضًا: إصابة لاعب بايرن ميونخ قبل موقعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ريال مدريد أمام بايرن ميونخ على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – كيبا.

الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجير- فيرلاند ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – أورلين تشواميني – داني سيبايوس- أردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز.